Anasayfa Galeri TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde!
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde!

Transfer haberi | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya... 3 büyükler, Arjantinli futbolcuya kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabetin içerisine girdi. Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuya ilk teklifi Fenerbahçe yaparken; Beşiktaş ve Galatasaray da devreye girdi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Yayın Tarihi: 20.03.2022- 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022- 09:32
GALERİ DEVAM EDİYOR
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde!

Transferde birçok kez karşı karşıya kalan ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Arjantinli yıldız için karşı karşıya…

BİZE ULAŞIN