TRANSFER HABERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Arjantinli yıldızın peşinde!

Transferde birçok kez karşı karşıya kalan ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Arjantinli yıldız için karşı karşıya... Brezilya basınına yansıyan habere göre ilk olarak Fenerbahçe, Boca Juniors'ta top koşturan Cristian Pavon için teklifte bulundu. Arjantinli yıldızın menajeriyle transfer görüşmeleri yapan sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldıza yıllık 1.5 milyon Dolar önerdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin istediği Pavon için devreye girdiği iddia edildi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Pavon'ın menajeriyle görüşerek yıldız oyuncunun şartlarını sorduğu ifade edildi. 26 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusunun Boca Juniors ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 3 Büyükler, Pavon'u bonservis bedeli ödemeden transfer etmek için kıyasıya bir yarışın içerisinde... İleri ucun her yerinde oynayabilen Arjantinli yetenek, Boca formasıyla kariyerinde 163 maça çıktı ve 36 gol 42 asistlik performans sergiledi. Arjantin Milli Takımı'nda da zaman zaman boy gösteren 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 11 kez milli formayı giydi. CRISTIAN PAVON KİMDİR? 21 Ocak 1996 yılında Arjantin'in Anisacate kentinde dünyaya gelen Cristian Pavon, futbola ülkesinin takımlarından Club Atletico Talleres'te başladı. Sırasıyla Boca Juniors, Club Atletico Colon ve kiralık olarak Los Angeles Galaxy takımlarının formasını giyen Arjantinli yıldız kariyerinde toplamda 218 müsabakaya çıktı ve 54 gol, 51 asistlik performans ortaya koydu. Cristian Pavon'un güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro. Yıldız futbolcunun kulübü Boca ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Pavon'un ayrıca İtalyan pasaportu da bulunuyor.