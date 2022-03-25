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GALATASARAY HABERİ - Aslan’da transfer bombaları patlıyor! İşte hedefteki yıldızlar

GALATASARAY HABERİ - Aslan’da transfer bombaları patlıyor! İşte hedefteki yıldızlar

Galatasaray transfer haberi | Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve Avrupa kupalarına da veda eden sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon taraftarına kendini affettirmek istiyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da transfer listesinde birbirinden önemli yıldızlar var. İşte Aslan'ın kadrosuna katmak istediği futbolcular... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 25.03.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022- 10:04
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GALATASARAY HABERİ - Aslan’da transfer bombaları patlıyor! İşte hedefteki yıldızlar

Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan Avrupa'ya da veda eden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

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