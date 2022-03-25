GALATASARAY HABERİ - Aslan’da transfer bombaları patlıyor! İşte hedefteki yıldızlar

Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan Avrupa'ya da veda eden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Başkan danışmanı Luis Campos, sportif direktör Pasquale Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent'in raporları doğrultusunda kadroya önemli isimler dahil edilecek. Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme şansı oldukça düşük olan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda gözünü lig şampiyonluğuna dikti. Bu bağlamda kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray'ın transfer listesinde önemli yıldızlar bulunuyor. İşte sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği futbolcular: İrcan Can Eğribayat Yerli bir yedek kaleci arayan Aslan, Göztepe'de kadro dışı kalan İrfan Can Eğribayat için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği genç kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Xeka Lille ile olan sözleşmesi bitecek olan Xeka, Galatasaray'ın gündeminde. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Eren Elmalı Yerli bir sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'nın durumunu takip ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun İstanbul ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. James Rodriguez Galatasaray, kariyerini Katar'da sürdüren ve Avrupa'ya tekrar geri dönmek isteyen James Rodriguez'in durumunu yakından takip ediyor. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, bu transfer için harekete geçti ve Kolombiyalı yıldızın menajeriyle temaslara başladı. Henry Onyekuru Galatasaray, Olimpiakos'ta mutsuz olan ve sarı-kırmızılı takıma geri dönmek isteyen Henry Onyekuru'nun durumunu yakından takip ediyor. Nijeryalı yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması halinden yeniden sarı-kırmızılı takıma geri dönecek. Mohamed Elneny Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Mohamed Elneny transfer listesinin başlarında yer alıyor. Mısırlı yıldızın Arsenal ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Bunu fırsat bilmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Beka Beka Lokomotiv Moskova forması giyen ve FIFA'nın kararıyla Rusya'dan ayrılma hakkı olan 20 yaşındaki futbolcu Beka Beka'nın İstanbul'a gelmesi sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı. Fransız orta sahanın menajerliğini . Sacha Boey'in menajeri Jonathan Maarek'in yapması transferde bir avantaj olarak görülüyor. Ianis Hagi Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, sarı-kırmızılı takımın radarında. İstanbul doğumlu olan 23 yaşındaki Rumen yeteneğin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.