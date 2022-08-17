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Galatasaray’da stoper transferinde 4 aday! Okan Buruk’un kararı...

Galatasaray'da stoper transferinde 4 aday! Okan Buruk'un kararı...

Galatasaray transfer haberi: Bu sezon hedefini Süper Lig'de şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda dört aday ön plana çıktı. İşte Galatasaray'ın stoper transferi için listesinde bulunan isimler ve Okan Buruk'un kararı... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 17.08.2022- 06:14
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Galatasaray’da stoper transferinde 4 aday! Okan Buruk’un kararı...

Orta alan ve forvet hattını çok önemli yıldızlarla takviyeler yapan Galatasaray stoper transferinde de artık son viraja girdi.

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