06 Aralık 2021, Pazartesi
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan ocak bombası! İşte Fatih Terim'in istediği futbolcu
Yaz transfer döneminde takımın maliyetini önemli ölçüde azaltan ve kadroya gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray, bu hamlesine devre arasında da devam edecek. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ise namağlup lider konumunda bulunuyor. Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte teknik direktör Fatih Terim de çalışmalara hız verilmesini isterken, listesini yönetime iletti. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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