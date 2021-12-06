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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan ocak bombası! İşte Fatih Terim'in istediği futbolcu

Yaz transfer döneminde takımın maliyetini önemli ölçüde azaltan ve kadroya gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray, bu hamlesine devre arasında da devam edecek. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ise namağlup lider konumunda bulunuyor. Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte teknik direktör Fatih Terim de çalışmalara hız verilmesini isterken, listesini yönetime iletti. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.12.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 10:42
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan ocak bombası! İşte Fatih Terim’in istediği futbolcu

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyeti de bir hayli azalttı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan ocak bombası! İşte Fatih Terim’in istediği futbolcu

Spor Toto Süper Lig'de de 15 maça çıkan Cimbom; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 23 puan topladı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan ocak bombası! İşte Fatih Terim’in istediği futbolcu

Altay'ı ağırlayan Fatih Terim'in öğrencileri, kendi sahasında rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Cimbom bu sonuçla birlikte ligde son 4 maçtan galibiyet alamazken; 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan ocak bombası! İşte Fatih Terim’in istediği futbolcu

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi gruplarında güçlü rakiplerine karşı sahada yer alırken 5 maça çıktı ve 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puanla namağlup liderlik koltuğuna oturdu.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan ocak bombası! İşte Fatih Terim’in istediği futbolcu

Galatasaray liderliği korumak için Lazio karşısına çıkarken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda devre arası transferler için harekete geçildi.

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