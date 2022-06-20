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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’a Rus forvet! Yönetim temasa geçti

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Rus forvet! Yönetim temasa geçti

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Cenk Ergün ara vermeden başladı. Listede ilk olarak santrfor hamlesi var. Ergün ve ekibi daha önce adı Fenerbahçe ile anılan Artem Dzyuba için kolları sıvadı. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 20.06.2022- 22:25 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022- 22:25
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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’a Rus forvet! Yönetim temasa geçti

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirmeye hazırlanan Galatasaray'da transfer gündemi ısınıyor.

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