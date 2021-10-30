30 Ekim 2021, Cumartesi

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan orta saha bombası! Fatih Terim Mourinho'dan haber bekliyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray, sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda toparlamayı başardı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bir yandan oyuncuların performansını yükseltmeye çalışırken diğer yandan ise yapılacak o transferler için kolları sıvadı. Orta saha bölgesine yapılacak olan bir takviyenin çok kritik olduğunu düşünen deneyimli hoca, İtalya Serie A ekibi Roma'dan ayrılması gündemde olan o isim için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 11:19
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’dan orta saha bombası! Fatih Terim Mourinho’dan haber bekliyor

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı sürüyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’dan orta saha bombası! Fatih Terim Mourinho’dan haber bekliyor

Sarı kırmızılılar geride kalan 10 maçta yalnızca 5 galibiyet alabildi. Son olarak derbide Beşiktaş'a kaybeden Aslan bu durumdan oldukça rahatsız.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’dan orta saha bombası! Fatih Terim Mourinho’dan haber bekliyor

Takımdan da bazı isimleri de gönderecek olan sarı kırmızılılarda, listenin başında ise DeAndre Yedlin var. Sezon başında transferi son günde iptal olan ABD'li oyuncu ile devre arasında yollar ayrılacak.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’dan orta saha bombası! Fatih Terim Mourinho’dan haber bekliyor

Öte yandan Cimbom, devre arasında orta saha bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Sarı kırmızılıların listesinin başında ise Diawara olduğu öğrenildi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’dan orta saha bombası! Fatih Terim Mourinho’dan haber bekliyor

İtalyan basını, sarı kırmızılıların Serie A ekibi Roma'da foram giyen Diawara ile ilgilendiğini öne sürdü. Gineli oyuncu için Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'un da istekli olduğu ve Galatasaray'la yarış içine girdiği belirtiliyor.

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