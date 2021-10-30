30 Ekim 2021, Cumartesi
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan orta saha bombası! Fatih Terim Mourinho'dan haber bekliyor
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray, sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda toparlamayı başardı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bir yandan oyuncuların performansını yükseltmeye çalışırken diğer yandan ise yapılacak o transferler için kolları sıvadı. Orta saha bölgesine yapılacak olan bir takviyenin çok kritik olduğunu düşünen deneyimli hoca, İtalya Serie A ekibi Roma'dan ayrılması gündemde olan o isim için harekete geçti. İşte detaylar...
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