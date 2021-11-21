21 Kasım 2021, Pazar

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan forvet hamlesi! Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti

Sezon başında büyük bir transfer operasyonuna kalkışan Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyetini de bir hayli azalttı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, devre arası transfer döneminde de çalışmaların sürdürülmesini istedi. Hücum bölgesinden yeteri kadar skor katkısı alınamadığını belirten deneyimli teknik adam, forvet hattının güçlendirilmesini istedi. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:56
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan forvet hamlesi! Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyeti de bir hayli azalttı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan forvet hamlesi! Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'de de 12 maça çıkan Cimbom; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 21 puan topladı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan forvet hamlesi! Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'yi ağırlayacak Fatih Terim'in öğrencileri, kendi sahasında rakibine karşı kazanamama serisine son vermek istiyor. Cimbom sahasında sarı-lacivertlilere karşı son 5 maçından 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan forvet hamlesi! Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi gruplarında güçlü rakiplerine karşı sahada yer alırken 4 maça çıktı ve 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puanla namağlup liderlik koltuğuna oturdu.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan forvet hamlesi! Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti

Galatasaray'ın 4 günde 2 kritik maça çıkacağı bilinirken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda devre arası transferler için harekete geçildi.

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