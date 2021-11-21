GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan forvet hamlesi! Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti

Sezon başında büyük bir transfer operasyonuna kalkışan Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyetini de bir hayli azalttı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, devre arası transfer döneminde de çalışmaların sürdürülmesini istedi. Hücum bölgesinden yeteri kadar skor katkısı alınamadığını belirten deneyimli teknik adam, forvet hattının güçlendirilmesini istedi. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:56 ABONE OL