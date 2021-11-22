GALATASARAY HABERLERİ! Derbi kaybedildi Fatih Terim harekete geçti! Listede o isim var

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da işler karıştı. Sarı-kırmızılılarda bu mağlubiyetin ardından bazı isimlerin performansı tartışılmaya devam ediyor. Buna göre Galatasaray'ın devre arasında transfer planı değişti. Teknik Direktör Fatih Terim, özellikle ön bölgedeki üretkenliğin Kerem dışında sağlanamaması dolayısyla listeye daha önce Süper Lig'de forma giymiş yıldız ismi aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 10:13 ABONE OL