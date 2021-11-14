14 Kasım 2021, Pazar
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan dev harekat! Fatih Terim istedi yönetim alıyor
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, bu maçı kazanıp hem moralini yükseltmek hem de zirveye daha da yaklaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde büyük bir operasyona kalkışırken, Ocak ayında da bu hamlelerin devam edeceği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesine göre ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı yönetim, merkez orta saha bölgesindeki eksikliği de gidermek istiyor. Cimbom bu bölge için birçok ismi gündemine alsa da, scout ekibinin olumlu raporu doğrultusunda bir futbolcuyu ise listenin başına aldı. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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