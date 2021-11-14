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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan dev harekat! Fatih Terim istedi yönetim alıyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, bu maçı kazanıp hem moralini yükseltmek hem de zirveye daha da yaklaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde büyük bir operasyona kalkışırken, Ocak ayında da bu hamlelerin devam edeceği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesine göre ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı yönetim, merkez orta saha bölgesindeki eksikliği de gidermek istiyor. Cimbom bu bölge için birçok ismi gündemine alsa da, scout ekibinin olumlu raporu doğrultusunda bir futbolcuyu ise listenin başına aldı. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:24
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan dev harekat! Fatih Terim istedi yönetim alıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük maçından da aynı skorla ayrılmıştı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan dev harekat! Fatih Terim istedi yönetim alıyor

Liglerde milli araya girilirken, sarı-kırmızılılar milli ara sonrası 13. haftada sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan dev harekat! Fatih Terim istedi yönetim alıyor

TFF'nin aldığı karar sonrası ev sahibi takımların kısıtlama olmadan maç izleyebileceği açıklanırken, Cimbom Fenerbahçe derbisine hiçbir kısıtlama olmadan çıkacak.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan dev harekat! Fatih Terim istedi yönetim alıyor

Bu maçtan alacağı galibiyetle birlikte hem çıkış yakalamak hem de moral depolamak isteyen Cimbom'da transferde ise çalışmalara hız verildi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan dev harekat! Fatih Terim istedi yönetim alıyor

Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona giden G.Saray, takımı gençleştirerek maliyeti de gözle görülür şekilde düşürmüştü. Sarı-kırmızılı takım, bu operasyonu devre arasında da sürdürmek istiyor.

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