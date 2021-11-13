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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran ve sezon başında olduğu gibi genç ve potansiyelli isimlere yönelmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar bazı futbolcularla da yollarını ayıracak. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, deneyimli çalıştırıcının kadroda düşünmediği 3 ismi takımdan gönderme kararı aldı. İşte o futbolcular ve tüm detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 09:13
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Milli ara sonrası Süper Lig'in 13. haftasında sahasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisiyle uzun bir aradan sonra ligde seyirci kısıtlaması olmadan bir maça çıkacak.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Taraftarının desteğiyle ezeli rakibini mağlup ederek hem moral depolamak hem de zirveye yaklaşmak isteyen Cimbom'da ocak ayı için de çalışmalar hızlandı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da kadroya katılması düşünülen isimlerle birlikte kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması gündemde.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Sezon başında genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir yapı oluşturan sarı-kırmızılılar, kadrodaki çeşitliği ve kaliteyi artırmanın yanı sıra sezonun ilk yarısında süre bulamayan oyuncuları takımdan gönderecek.

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