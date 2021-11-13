GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran ve sezon başında olduğu gibi genç ve potansiyelli isimlere yönelmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar bazı futbolcularla da yollarını ayıracak. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, deneyimli çalıştırıcının kadroda düşünmediği 3 ismi takımdan gönderme kararı aldı. İşte o futbolcular ve tüm detaylar... (GS spor haberi)