15 Kasım 2021, Pazartesi

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim neşteri vurdu! O isim gönderiliyor mu?

Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından topladığı 21 puanla 4. sırada bulunan Galatasaray'da devre arası planlanan transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuya göre takıma katılması planlanan oyuncular kadar gönderilmesi düşünülen isimlerde ortaya çıkmaya başladı. İşte Fatih Terim'in kadorda düşünmedi o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:53
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim neşteri vurdu! O isim gönderiliyor mu?

Galatasaray'da Süper Lig'de ayrı, Avrupa'da ayrı sergilenen futboldaki fark dikkat çekmeye devam ediyor. Buna göre Fatih Terim takım içinde sürekli rotasyona giderken bu farkın çözülmesini istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim neşteri vurdu! O isim gönderiliyor mu?

Tecrübeli hoca buna göre her oyuncusuna şans verirken bazı isimlerden iyi dönüş aldı bazılarından ise beklediği verimi alamadı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim neşteri vurdu! O isim gönderiliyor mu?

Fatih Terim özellikle milli arada sürekli hazırlık maçı düzenlenmesini sağlayarak hem forma şansı bulamayan hem de genç oyuncularını dikkatli bir şekilde takip etti.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim neşteri vurdu! O isim gönderiliyor mu?

Terim son oynanan Galatasaray-Bursaspor maçında bir türlü beklenileni veremeyen Diagne ve Emre Kılınç'ın performansından memnun kaldı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim neşteri vurdu! O isim gönderiliyor mu?

Fatih Terim, bununla birlikte yerli oyuncu alternatifi olarak sezon başında takıma katılmasını istediği Aytaç Kara'nın ise performansından memnun kalmadı. Terim oyuncuyla yeniden görüşerek yerli oyuncu sayısını düşünerek Aytaç'ı takımda tutmak istiyor.

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