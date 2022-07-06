GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Çizme çıkarması! Joao Pedro ve Kaan Ayhan...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray transferde gaza bastı. Şu an sadece Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan'a imza attıran sarı-kırmızılılar, Joao Pedro için İtalya'ya çıkarma yaptı. G.Saray yöneticisi Erden Timur Cagliari yöneticileriyle buluşmak üzere dün Milano'ya uçtu. Timur öğleden sonra da İtalyanlarla masaya oturdu. SON TEKLİF 4.5 MİLYON EURO'YDU Joao Pedro ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Cagliari'nin istediği 7 milyon Euro'yu 5 milyon Euro'ya indirmeye çalışıyor. Takvim'in haberine göre; Cimbom daha önce Pedro için 4.5 milyon Euro önermişti. TRANSFER BUGÜN YARIN BİTEBİLİR Galatasaray İtalyan yıldız için Cagliari yöneticilerini ikna ederlerse transferin bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Galatasaray Pedro'yu bitirdikten sonra Kaan Ayhan'a yoğunlaşacak. ERGÜN DE İTALYA'YA GİDİYOR Sevilla yöneticileri ile dün NEF Stadı'nda bir görüşme yapan Cenk Ergün de bugün İtalya'ya geçmesi bekleniyor. Cenk Ergün'ün Joao Pedro ve Kaan Ayhan görüşmelerine dahil olacak. JOAO PEDRO KİMDİR? 9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı. Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara, 2014'ten bu yana ise İtalyan ekibi Cagliari'de top koşturuyor. Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti. Joao Pedro'nun Cagliari ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı. KAAN AYHAN KİMDİR? Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelmiştir. Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başlamıştır. Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giymiştir. Kariyerine Serie A ekibinde devam eden Kaan Ayhan kulübüyle 44 maça çıkmıştır. Kaan Ayhan, Sassuolo formasıyla takımına 1 gollük skor katkısı sağlamıştır.