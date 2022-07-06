Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çizme çıkarması! Joao Pedro ve Kaan Ayhan...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Çizme çıkarması! Joao Pedro ve Kaan Ayhan...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çizme çıkarması! Joao Pedro ve Kaan Ayhan...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde ise gaza bastı. Joao Pedro ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılı takım, kulübü Cagliari'yle son noktayı koymak için İtalya'ya uçtu. Yönetici Erden Timur, İtalyan temsilcisini ikna etmesi halinde transferin bugün veya yarın bitmesi bekleniyor. Cimbom'un listesindeki bir diğer isim ise milli yıldız Kaan Ayhan. İşte transferlerdeki son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.07.2022- 22:29 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022- 06:03
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