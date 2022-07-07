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GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler 7 saat sürdü! İşte Sergio Oliveira transferinin perde arkası

GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler 7 saat sürdü! İşte Sergio Oliveira transferinin perde arkası

Transfer döneminde rakiplerine nazaran sessiz kalan Galatasaray'da idareciler gaza bastı. Sarı-kırmızılılarda önceliğin orta saha bölgesine verildiği bilinirken, yönetici Erden Timur bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira transferiyle bizzat ilgilendi. Sözleşmesinde "12 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan deneyimli orta saha için, Porto da bu rakamdan kapıyı açtı. 7 saat süren görüşme sonucunda 3 milyon Euro'ya bonservisinde el sıkışıldı. 30 yaşındaki merkez orta sahanın yüksek maaş beklentisi ise, 4 yıllık sözleşme önerilmesiyle birlikte düşürüldü. Cimbom'da ayrıca Marcao 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya giderken; Umut Bozok ve Joao Pedro transferine de hız verildi. İşte Sergio Oliveira transferinin perde arkası ve Galatasaray'daki tüm gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 07.07.2022- 22:56 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022- 23:03
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GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler 7 saat sürdü! İşte Sergio Oliveira transferinin perde arkası

G.Saray'da transfer operasyonuna çıkan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sergio Oliveira ile ilk adımı atarken, perde arkasındaki detayları ise ortaya çıktı.

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