GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler 7 saat sürdü! İşte Sergio Oliveira transferinin perde arkası

G.Saray'da transfer operasyonuna çıkan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sergio Oliveira ile ilk adımı atarken, perde arkasındaki detayları ise ortaya çıktı. Sabah Spor'un haberine göre; dün Portekizli oyuncunun transferindeki süreç ise tam bir satranç maçıydı. İşte yaşananlar: Milano'daki bir balıkçıda başlayan görüşmelerde Porto yetkililerinin yanı sıra Gestifute şirketine bağlı çalışan oyuncunun temsilcisi de kritik transfer zirvesinde masadaydı. Porto cephesi 4 yıl kontratı olan ve serbest kalma bedeli 12 milyon Euro olan oyuncu için öncelikle pazarlıkları bu seviyeden başlattı. Timur, kıyasıya pazarlıklarda geri adım atmazken önce 10 milyon Euro sonra 8 milyon Euro'ya kadar fiyatı düşürdü. Fakat bu bedelde direnen Porto idarecilerine bunun fazla olduğu bir kez daha vurgulandı ve 6 milyon Euro artı bonuslara kadar düşüldü. 7 saat süren bu görüşmelerde Portekizliler, 3 milyon Euro (ve bonuslar) bonservis bedeline ikna edildi. Bir yandan Porto cephesi ile çarpışan G.Saray, diğer tarafta ise oyuncunun temsilcisi ile kıyasıya bir pazarlık yaşadı. 'Porto ile 4 yıllık anlaşması var. Sizden de 4 yıllık kontrat isteriz' diyen Sergio Oliveira'nın temsilcisine ilk etapta 3+1 yıllık teklif yapılırken sonrasında 4 yıllık net anlaşmada karar kılındı. Gece genç saatlere kadar devam eden görüşmelerde oyuncu için yıllık 2.6 milyon Euro garanti ücrette el sıkışılırken bonuslar da anlaşmada yer aldı. MOURINHO'NUN ÖRNEK OYUNCUSU! Sarı-kırmızılıların orta sahaya takviye için imza aşamasına geldiği Portekizli oyuncuyu mercek altına aldık... Uzun süredir orta sahada etkinliğini kaybeden G.Saray, özellikle ön liberodaki üstünlüğünü yeniden kazanacak. Sadece dirençli oyun değil skor katkısı ya da bu yoldaki adımlar da Sergio Oliveira'nın yapabildikleri arasında. Merkez orta sahada daha çok savunmanın önünde oynasa da hücum desteği de sağlıyor. Geriden yaptığı çıkışlarla takımı hücumdayken hızlı bir şekilde kendini unutturup kaleyi cepheden gören alanlarda bitiyor… Savunma önünde özellikle tek paslarla takım arkadaşlarını yönlendirirken gereksiz topla vakit geçirme hamlelerinde bulunmuyor. Özellikle takımın zaman kazanması gereken anlarda topa hakimiyetini fiziği ve mücadeleci yapısı ile destekleyip rakibi yavaşlatıyor. Sert şut çeken bir isim olmasa da düzgün ve istediği noktaya gönderdiği vuruşlarla skora katkı sağlar. Rakip ceza sahası çevresinde zaman zaman görev yeri olan orta alandan kanatlara geçiş yaparak orta ve ceza sahası içine pasları ile asist desteği verebilir. Porto altyapısından yetişmesinin ardından Belçika, Fransa, Yunanistan ve son olarak da İtalya'da kiralık oynarken sürekli 'görev adamı' çizgisindeydi. Geçtiğimiz sezon Mourinho özel olarak istediği ve süre verdiği oyuncusu için şunları söylemişti: 'Sergio gibi daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var. O teknik olarak bir fenomen değil. Ama sahada tonlarca ağırlıkta karakteri var. Ayrıca farklı yerlere destek olabiliyor.' Porto ile 3 kez lig şampiyonluğu yaşarken Yunanistan Ligi'nde de PAOK ile zafere ulaştı. Deneyimli oyuncu geçen sezon Roma'nın Konferans Ligi şampiyonluğuna da 6 maçta 1 golle katkı sağladı. Ayrıca sezonun ilk yarısında Porto'nun 6 Şampiyonlar Ligi maçında ter döküp 1 gol buldu. VARAN 2 UMUT BOZOK: SON KRAL HAYALİNE KAVUŞTU Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması ile 20 golle krallık koltuğuna oturan Umut Bozok, Erden Timur'un ikinci adımı oldu. Bonservisi Lorient'te olan 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için Fransız ekibi ile resmi temaslara başladı. Umut'un G.Saraylı olması ve çocukluğundan beri parçalı formanın hayalini kurması transferin önünü açtı. Bu transferde artık son aşamaya gelinirken hem Lorient hem de futbolcuyla anlaşma sağlanmış durumda. VARAN 3: REST İŞE YARADI! Marcao transferinde G.Saray 15 milyon Euro'da direndi ve mutlu sona ulaştı. Oyuncunun menajeri, aynı zamanda Sevilla adına da bu pazarlıkta yetkili olarak görüşmeleri sürdürürken, 'Marcao için Sevilla ile anlaştık. Oyuncu gelecek sezon G.Saray'da oynamayacak. Siz de ona göre süreci yönetin' diyerek rest çekti. Ancak sarı-kırmızılılar, Zenit'in 15 milyon Euro'luk teklifini hatırlatıp 'Ya 15 milyon Euro'yu getirin ya da Marcao takımda kalacak' yanıtı ile geri adım atmadı. Sonunda pes eden Sevilla, Brezilyalı için 13 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus ile Aslan'ı ikna eti. VARAN 4: JOAO PEDRO'DA İNDİRİM İSTEĞİ Uzun süredir görüşmelerin devam ettiği Joao Pedro da Galatasaray heyetinin hedefindeki isimlerden... Daha önce yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelinirken Brezilyalı oyuncu için arada pürüzler kaldı. Cagliari'nin ikinci lige düşmesi ile transferin önü açılırken, 30 yaşındaki hücum oyuncusunun yıllık ücret isteğinde indirim yapılmaya çalışılıyor.