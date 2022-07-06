GALATASARAY HABERİ: Aslan transferleri kampa yetiştiriyor! İşte hedefteki yıldızlar

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girmek istiyor. Aslan'ın teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 'Transfer gündeminin içerisinde arayışlarımız var. Bulduğumuz, beğendiğimiz, ilgilendiğimiz oyuncular var. Bu her gün güncelleniyor aslında.' 'Bir opsiyon çıkıyor, olabilme olasılığına bakıyoruz, görüşüyoruz, bazen oluyor bazen de olmuyor. Önümüzde çok fazla gün var. Bir yandan da kampa transferlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz.' 'Altyapımızdan çıkan oyuncuları da burada değerlendirmek istiyoruz. Oradaki hazırlık maçlarında oyuncularımızı değerlendireceğiz. Kampa yetiştirebilirsek transferlerimizi yerli ve yabancı, onları da kadro içerisinde değerlendireceğiz.' 'Çok fazla alternatifi olan bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen seneden eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Bu gizli bir şey değil, hepimizin ortak kanısı. Eksiklerimizin nerelere olduğunu çok iyi biliyoruz.' 'Oraya da en doğru şekilde takviye yapmaya çalışıyoruz. Ben, teknik heyetimle birlikte, Cenk Bey sportif anlamda, Erden Bey yönetim bazında hepimiz beraber doğru bir şekilde hareket ediyoruz.' 'Bazen transfer işi çabuk oluyor, bazen geç oluyor ama en doğru oyuncuları takımın içine sokmak istiyoruz. Takımdan ayrılacak isimleri belirlemedim. Kamptaki hazırlık maçlarında oyuncuları görmek istiyorum.' 'Kadro yapısıyla ilgili tabii ki düşüncelerimiz var. Bunu ortadan kaldıracak performansları oyuncuların ortaya koyması gerekiyor. Burada da hem hazırlık kampındaki çalışmalar hem de hazırlık maçları oyuncularımız için ölçü olacak.' 'Burada oyuncu içeri katmamız gerekiyor. Oyuncu içeri kattıktan sonra da kadro şekillenmemiz daha doğru bir şekilde ortaya çıkacak.' 'Elimizde değerli oyuncular var, bu oyuncuları kullanmak istiyoruz. Bunun yanında orta saha bölgesine oyuncu katmak istiyoruz.' 'Hücumda da bizim için opsiyon olacak, kiralıktan dönen önemli oyuncular var. Yunus gibi, Emre Akbaba gibi ön bölgede bize direkt katkı sağlayabilecek oyuncular var.' 'Şu an önceliğimiz orta saha bölgesi, diğer bölgeler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belki biri önce gelir, biri sonra gelir. Abdülkerim ve Kazımcan aramıza katıldı. Onlar bizim için hem Türk oldukları için çok iyi opsiyonlar hem de gelecek için bundan sonraki seneler için Galatasaray'ın geleceği adına yaptığımız yatırımlar.' 'İhtiyacımız olan bölgeler var ama önceliğimiz orta saha. Diğerleri aciliyetimiz olsa da bekleme şansımızın olduğu bölgeler.' Galatasaray'da transferlerin kampa yetiştirilmesi için yoğun bir mesai harcandığı öğrenildi. Futbol direktörü Cenk Ergün ve Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur'un transferler görüşmelerini yürüttüğü ve bu ikilinin transfer görüşmelerinde bulunmak üzere yurt dışına gideceği ifade edildi. İşte Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı isimler... WILLIAM CARVALHO Galatasaray'da 6 numara transferi için ana hedef William Carvalho. Portekizli oyuncu için Cenk Ergün'ün Real Betis'le görüşmelerine devam ettiği ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun 3.5 milyon Euro maaş istediği ancak görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Sarı-kırmızılılar, Carvalho transferini bitirip yıldız oyuncuyu bir an önce kampa yetiştirmeyi planlıyor. JOAO PEDRO Galatasaray'da transferin ana gündem maddelerinden biri de Joao Pedro. Cenk Ergün, AS'a yaptığı açıklamada yıldız 10 numara ile ilgilendiklerini doğruladı. Sarı-kırmızılılar, Joao Pedro transferi için bu hafta içerisinde Cagliari yönetimiyle son bir görüşme gerçekleştirecek ve transfere noktayı koyacak. FLORENTINO Sarı-kırmızılıların orta saha transferi için görüştüğü isimlerden biri de Benfica'da forma giyen Florentino. Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu transferi de bir an önce bitirmeyi hedefliyor. OLA SOLBAKKEN Sarı-kırmızılılar Solbakken'in transferi için yoğun uğraş veriyor. Sözleşmesi yıl sonunda bitecek oyuncu için Galatasaray çok fazla bonservis bedeli ödemek istemezken Bodo Glimt ile bonservis pazarlıkları devam ediyor. Galatasaray bu transferleri bir an önce bitirip 4 ismi birden kampa yetiştirmeyi planlıyor.