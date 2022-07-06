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GALATASARAY HABERİ: Aslan transferleri kampa yetiştiriyor! İşte hedefteki yıldızlar

GALATASARAY HABERİ: Aslan transferleri kampa yetiştiriyor! İşte hedefteki yıldızlar

Galatasaray transfer haberi: Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip, transferde gaza bastı. Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'un talimatıyla hareket eden sarı-kırmızılı yönetimin transferleri kampa yetiştirmek için yoğun uğraş verdiği ve bazı isimlerin transferlerini bitirmeye yakın olduğu belirtildi. İşte Galatasaray'ın kampa yetiştirmek istediği transferler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.07.2022- 10:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022- 10:47
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