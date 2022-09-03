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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un transfer listesi ortaya çıktı! Mauro Icardi sonrası imzalar peş peşe

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un transfer listesi ortaya çıktı! Mauro Icardi sonrası imzalar peş peşe

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi. İlk 4 haftada 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 5. haftada ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un transfer listesi doğrultusunda hareket eden yönetim, 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine sayılı günler kala gaza bastı. Mauro Icardi ve kulübü Paris Saint-Germain'le (PSG) her konuda anlaşam Aslan, Arjantinli yıldızın imzası sonrası diğer mevkiler için harekete geçecek. İşte sarı-kırmızılıların 2 mevki için düşündüğü 5 futbolcu ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 03.09.2022- 10:47 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022- 10:47
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un transfer listesi ortaya çıktı! Mauro Icardi sonrası imzalar peş peşe

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, transferde adından söz ettiren hamleler yaptı.

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