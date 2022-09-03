GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un transfer listesi ortaya çıktı! Mauro Icardi sonrası imzalar peş peşe

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, transferde adından söz ettiren hamleler yaptı. Oliveira, Torreira, Mertens ve Seferovic gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Aslan, transfer çalışmalarına da gaz verdi. 8 Eylül'de bitecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesinde Cimbom, eksik bölgeleri güçlendirerek sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor. Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi Dries Mertens ve Haris Seferovic ile güçlendirdi. Mutlak bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Cimbom, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Mauro Icardi ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar Fransız külübü ve Arjantinli yıldızla her konuda anlaşma sağladı. 29 yaşındaki forvet 1 yıllığına kiralandı ve ücretinin büyük bir kısmının Fransız ekibi tarafından ödeneceği iddia edildi. Yıldız oyuncu için G.Saray'ın kasasından 3 milyon Euro civarında olacağı belirtildi. MUSLERA'DAN HEYECANLANDIRAN HAREKET! Bu gelişmeler sonrası Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Mauro Icardi'yi sosyal medya hesabından takip etti. Galatasaray'ın scout şefi Emre Utkucan da, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı takibe aldı. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de ise 4 maça çıktı ve bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Son gelişmeler bu yöndeyken Cimbom diğer mevkiler için de gaza bastı. İşte mevki mevki o futbolcular... CENGİZ ÜNDER LİSTE BAŞI! Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'un sistemine uymadığı iddia edilen Cengiz Ünder, G.Saray'da transferde liste başı olarak bulunuyor... Fransız ekibinin Nantes ile oynadığı maçta 65. dakikada oyuna giren Cengiz, 83. dakikada ise oyun kenarına alınmıştı. Bu gelişme sonrası ipler kopma noktasına gelmiş ve Tudor'un milli oyuncuyu istemediği belirtilmişti. Marsilya yaz transfer döneminde 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini Roma'dan 8.4 milyon Euro'ya almıştı. CENGİZ ÜNDER KİMDİR? Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti. 2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon Euro'ya Başakşehir'e transfer oldu. 1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon Euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibince bonservisi alındı. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gözüküyor. DİĞER ADAY AMADOU TRAORE! Sarı-kırmızılılar Fransa Ligue 1 temsilcisi Bordeaux'la sözleşmesi sona eren Amadou Traore'yi de listesinde bulunduruyor. Cimbom 20 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayarak hem geleceğe yatırım hem de bu bölgedeki alternatifini artırmak istiyor. AMADOU TRAORE KİMDİR? Amadou Traore, 7 Mart 2002 tarihinde Fransa'nın Paris kentinde dünyaya geldi. Futbola 2015'te Bordeaux'un altyapısında başlayan Traore, Fransız ekibinin tüm alt kategorilerinde forma giydi. Yaz transfer döneminde sözleşmesi biten Gineli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 400 bin Euro... STOPERE 3 ADAY! Nelsson ve Abdülkerim'i zorlayacak bir stoper takviyesi yapmak isteyen G.Saray, genç isimlere yöneldi. BECIR OMERAGIC! Galatasaray, İsviçre'nin Zürih takımında forma giyen Becir Omeragic'i transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı takım Boşnak asıllı İsviçreli stoperi renklerine katmak istiyor. Cimbom 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki stopere imza attırmak ve olası dünya kupasına çağrılması halinde piyasası yükselmeden önce kadrosunda bulundurmak istiyor. BECIR OMERAGIC KİMDİR? Becir Omeragic, 20 Ocak 2002'de İsviçre'nin Genf kentinde dünyaya geldi. Futbola Servette'nin altyapısında başlayan Omeragic, 2018 yazında Zürich'e transfer oldu. Bedelsiz olarak Zürich'e imza atan Omeragic, yeni kulübüyle 2023'e kadar sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Omeragic, 1 asistlik katkı sağladı ve hiç kırmızı kart görmedi. İsviçreli stoperin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro... ANDREAS HANCHE-OLSEN Bu mevkiye düşünülen bir diğer isim ise Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen... Son olarak Norveçli stoper için Cimbom Belçika ekibine 3 milyon Euro bonservis bedeli önermiş ve bu teklif reddedilmişti. ANDREAS HANCHE-OLSEN KİMDİR? Andreas Hanche-Olsen, 17 Ocak 1997'de Norveç'in Bodo kentinde dünyaya geldi. Futbola Stabaek'in altyapısında başladı. 2020 yazında Belçika temsilcisi Gent'e 800 bin Euro'ya transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Belçika ekibiyle geçtiğimiz sezon 55 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Hanche-Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro... ALEXANDRE PENETRA Diğer iki adaya göre transfer edilmesi daha zor bir isim Alexandre Penetra... 2001 doğumlu Portekizli stoperin kulübü Famalicao'yla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. ALEXANDRE PENETRA KİMDİR? Alexandre Penetra, 9 Eylül 2001'de Portekiz'in Tondela kentinde dünyaya geldi. Futbola Benfica'nın altyapısında başlayan Penetra, 2020 yazında Famalicao U23'e transfer oldu. 1 yıl sonra A takıma yükselen 20 yaşındaki stoper, Portekiz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan ve 33 maça çıkan Portekizli stoper, 2 gol attı. Alexandre Penetra'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...