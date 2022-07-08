Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk "Bize lazım" dedi! Yönetim harekete geçti...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk Bize lazım dedi! Yönetim harekete geçti...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk "Bize lazım" dedi! Yönetim harekete geçti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ederken Okan Buruk, Cenk Ergün ve Erden Timur'a o isim için flaş bir talepte bulundu. Buruk özellikle 4-4-2 sistemine geçebileceğini belirtirken bunun için kanat bekleri bir hayli öneme sahip oldu. İşte 48 yaşındaki hocanın istediği o isim ve detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 08.07.2022- 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022- 10:14
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