GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Arda Turan’dan Umut Bozok’a sürpriz telefon!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarına devam ediyor. Cimbom'da hedef golcü takviyesi. Bu doğrultuda Aslan, Umut Bozok'u kadrosuna katma peşinde. Umut Bozok transferinde Galatasaray adına sürpriz bir isim devreye girdi. O isim ise Arda Turan... Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a yakın olan Arda, birçok kulüpten teklif alan oyuncuya telefonla ulaştı. Arda, Umut Bozok'a sarı kırmızılı formayı giymesi için tavsiyede bulundu. Sabah'ın haberine göre, hayranı olduğu Arda Turan'ı dinleyen 25 yaşındaki gurbetçi golcü, Trabzonspor'dan talep ettiği paranın daha azına Galatasaray'a 'Evet' dedi. Menajerinin isteklerini bertaraf etmeye çalışan yönetim, bir yandan da 3 milyon Euro isteyen Lorient ile görüşüyor. Umut Bozok, geçen sezon 38 maça çıktı. Umut sezonu 20 golle sezonu kral olarak tamamlamıştı. Yıldız futbolcu 20 golün yanında 7 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan santrforun kulubüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. 1.78 boyundaki forvet kariyerinde, Troyes, Metz, Nimes ve Consolat formaları da giymişti.