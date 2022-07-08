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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Arda Turan’dan Umut Bozok’a sürpriz telefon!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Arda Turan'dan Umut Bozok'a sürpriz telefon!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, forvet hattına takviye yapma peşinde. Cimbom'un gündeminde geçen sezon Kasımpaşa'da gol kralı olan Umut Bozok var. 25 yaşındaki futbolcunun transferinde ise sürpriz bir isim devreye girdi. Galatasaray'ın efsane ismi Arda Turan, transfer için Umut Bozok'la telefonda görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 08.07.2022- 23:17 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022- 23:17
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