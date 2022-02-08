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Galatasaray transfer haberi: Domenec Torrent’ten takviye talebi! Savunmaya o isim geliyor...

Galatasaray transfer haberi: Domenec Torrent'ten takviye talebi! Savunmaya o isim geliyor...

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent sistem üzerinde değişiklikler yapmak için yönetimle yaptığı görüşmede transfer raporunu sundu. Torrent özellikle pas oyunu ve yan top eksikleri için savunmaya takviye istedi. İspanyol hoca, bu doğrultuya göre transferin son gününde yönetimden haber bekliyor. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan o futbolcu ve detaylar... (GS spor haberleri)
Yayın Tarihi: 08.02.2022- 09:25 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022- 09:38
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Galatasaray transfer haberi: Domenec Torrent’ten takviye talebi! Savunmaya o isim geliyor...

Süper Lig'de geride kalan 24 haftanın ardından topladığı 28 puanla 13. sırada bulunan Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor.

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