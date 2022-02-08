Galatasaray transfer haberi: Domenec Torrent’ten takviye talebi! Savunmaya o isim geliyor...

Süper Lig'de geride kalan 24 haftanın ardından topladığı 28 puanla 13. sırada bulunan Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Fatih Terim'in Giresunspor maçının ardından başkan Burak Elmas ile yaptığı son toplantıyla birlikte sarı-kırmızılılarla yolları ayrılmıştı. Takımın başına İspanyol hoca Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'da işler yoluna girmedi. Torrent sarı-kırmızılıların başında yer aldığı 4 maçta sadece 1 puan alabildi. Süper Lig'e verilen devre arasında takıma Pulgar, Inaki Pena, Gomis ve Semih Kaya'yı kadrosuna katan Galatasaray'da transferde hareketlilik devam ediyor. İspanyol hoca özellikle Guardiola'nın yanında uzun süre yardımcılık yaparken pas oyunu geleneğini Galatasaray'da kurmak istiyor. Torrent bu doğrultuya göre hem Marcao hem Nelsson'dan geriden oyun kurma anlamında istediği verimi alamazken bu bölgeye takviye istedi. Transfermarkt'in haberine göre İspanyol hoca ayrıca duran toptan verilen pozisyonlar içinde hem hava hakimiyeti hem de topla daha çok oynamayı seven bir ismin takıma katılmasını istedi. O İSİM AHMET TOUBA Ahmet Touba Hollanda ekibiyle bu sezon 16 mücadelede görev aldı. Touba'nın özellikle sol ayağını çok iyi kullanması pas yüzdesi düşük olan Galatasaray'da büyük fayda sağlayacaktır.