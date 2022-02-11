GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’da Domenec Torrent’in kredisi tükeniyor! Yerine gelecek isim ise...

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de üst üste oynadığı 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılı ekip, son maçında Alanyaspor ile karşılaşırken beraberliği son anda kurtarması endişeleri daha da artırdı. Özellikle Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent eleştirilerin odağında... Takımı ateşleyemeyen ve çıktığı 4 maçta sadece 1 puan alabilen İspanyol çalıştırıcı, oyuncu seçimleri ve geç yaptığı değişikler nedeniyle tepki çekti. Torrent, tüm baskısına rağmen Alanyaspor karşısında da oyuncu değiştirmek için 82. dakikaya kadar bekledi. Bu durum, 'Maçı en iyi yerden seyrediyor ama hiçbir şey yapmıyor' yorumlarına yol açtı. SERGEN YALÇIN EKİBİYLE GELMEYE HAZIR Aytemiz Alanyaspor beraberliğiyle Galatasaray, düşme hattıyla arasını açma fırsatını kaçırırken taraftarlar, Domenec Torrent'le yürümeyeceği konusunda büyük oranda fikir birliğine vardı. Sosyal medyada şu an boşta olan Bülent Korkmaz ve Okan Buruk isimleri öne çıktı.. Son olarak Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan ve Galatasaray forması da giyen Sergen Yalçın da adaylar arasına eklendi. Burak Elmas yönetimini göreve davet eden Galatasaraylı taraftarlar, durum daha da kötüye gitmeden teknik direktör değişimi yapılmasını istiyor. Öte yandan Sergen Yalçın'ın da Galatasaray'ı çalıştırmaya sıcak baktığı ve ekibiyle göreve hazır olduğu belirtiliyor.. 'BÜLENT KORKMAZ 6 AYLIK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ' Galatasaray ile adın geçen Bülent Korkmaz'ın 6 aylık teklifi reddettiği ifade edildi. Galatasaray, 'Torrent olmasaydı Bülent Korkmaz olabilir miydi?' diye de bir arayış içerisindeydi. Yönetimin Bülent Korkmaz'a '6 aylığına gelebilir misin? Yeni sezonda farklı bir şey yapacağız' teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Bülent Korkmaz'ın bu teklifi kabul etmediğini ve 1.5 yıllık anlaşma istediği ifade edildi. 'BURAK ELMAS, OKAN BURUK'U DÜŞÜNMEDİ' Okan Buruk konusunda ise Başkan Burak Elmas'ın negatif bir algısı olduğu ve hiçbir şekilde düşünmediği dile getirildi. Elmas, 'Olabilir mi?' şeklinde gelen önerilere Okan Buruk'u ayrı bir yere koyarak, 'Belki Bülent Korkmaz olabilir' şeklinde fikir belirtti. KAYSERİSPOR MAÇI SON Galatasaray ile düşme hattı arasında sadece 3 puan bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kayseri, Göztepe (D) ve Rize'yle 3 kritik maça çıkacak. Özellikle Kayseri maçında puan kaybı halinde Torrent'in kalmasına imkansız gözüyle bakılıyor. 600 bin euro'luk tazminat maddesi bulunan İspanyol çalıştırıcının gönderilmesi ve yerine camiayı ve takımı tanıyan bir ismin getirilmesi bekleniyor. 13 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Tam 31 puan kaybetti. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.