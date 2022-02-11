GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’da Domenec Torrent’in kredisi tükeniyor! Yerine gelecek isim ise...

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da düşme korkusu yaşanıyor. Sarı kırmızılıların teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırarak takımın başına getirdiği Domenec Torrent de beklenen çıkışı yakalayamadı. Taraftarının da sabrının iyice tükenmesi üzerine İspanyol hocanın kredisi hızla tükenmeye başladı. Öte yandan yönetim ise alternatifleri şimdiden hazırlamayı planlıyor. İşte detaylar...