Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Marcao, Nelsson ve Kerem derken o isme İngiliz ve Alman kancası!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom’da Marcao, Nelsson ve Kerem derken o isme İngiliz ve Alman kancası!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Marcao, Nelsson ve Kerem derken o isme İngiliz ve Alman kancası!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 2022-2023 sezonu önce sarı-kırmızılılarda gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Galatarasay'da seçim Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu arasında gerçekleşecek. İki başkan da bir yandan transfer çalışmalarına başlarken Avrupa ekipleri sarı-kırmızılı futbolcuları yakından takip ediyor. İşte Almanya ve İngiltere Premier Lig takımlarının gündemindeki o yıldız ve detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 09.06.2022- 09:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022- 09:52
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom’da Marcao, Nelsson ve Kerem derken o isme İngiliz ve Alman kancası!

Geride bıraktığımız sezonu kabus gibi geçiren Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi.

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