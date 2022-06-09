GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom’da Marcao, Nelsson ve Kerem derken o isme İngiliz ve Alman kancası!

Geride bıraktığımız sezonu kabus gibi geçiren Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılarda başkan adayları öncelikle hoca konusunu netleştirmek istiyor. Adaylardan hem Dursun Özbek hem Eşref Hamamcıoğlu ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu gelişmelerin yanı sıra kasa kolaylığı için oyuncu satışına sıcak bakan iki başkan adayı seçimin ardından gelen teklifleri değerlendirecek. Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde Marcao, Nelsson ve Kerem'in ismi Avrupa takımlarıyla anılıyor. Sarı-kırmızılılar özellikle 7+4 kuralı nedeniyle yerli oyuncu havuzunu geniş tutmak istiyor. Marcao için birçok takım kapıyı çalarken seçim sonrası yönetim Brezilyalı oyuncu için minimum 14 milyon Euro'dan kapıya açacak. MARCAO BU SEZON NE YAPTI? Brezilyalı futbolcu bu mücadelelerde 1 gol kaydetti. Marcao'nun Brezilyalı futbolcu ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi var. G.Saray'ın bir diğer stoperi Nelsson için de Avrupa takımları oyuncu hakkında bilgi almaya devam ediyor. Yönetim iki stoperini de kaybetmek istemezken gelen tekliflere göre karar verecek. NELSSON BU SEZON NE YAPTI? 23 yaşındaki stoperin Galatasaray'daki sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek. KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZON NE YAPTI? Milli futbolcu bu sezon 51 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 13 gol, 12 asist üretti. Şimdi gözler Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleşecek seçime çevrilirken sürpriz gelişme o isim üzerinde gerçekleşti. Yeni yönetimi düşündürecek olan teklif ise geçen sezon Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün'e geldi. İNGİLİZ VE ALMANLAR YUNUS'UN PEŞİNDE Oyuncu hakkındaki karar başkanlık seçimi sonrası verilecek. YUNUS AKGÜN KİMDİR? Galatasaray'ın birçok yaş kategorisinde görev alan Akgün, 2018 senesinde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Yunus geçen sezon Adana Demirspor formasıyla sezonun en isimlerinden oldu. Milli futbolcu geçen sezon 39 maçta görev aldı ve 9 gol, 17 asist üretti.