Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek bombaları patlatacak! İşte hedefteki yıldızlar
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek bombaları patlatacak! İşte hedefteki yıldızlar

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek bombaları patlatacak! İşte hedefteki yıldızlar

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan adaylarından Dursun Özbek ve yönetiminin hummalı bir transfer çalışması yürüttüğü ve genellikle bonservisi elinde olan yıldızları radarına aldığı ifade edildi. İşte Özbek'in hedefindeki yıldızlar... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 07.06.2022- 18:28 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022- 18:33
BİZE ULAŞIN