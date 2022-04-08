Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'a piyango! 10 milyon Euro’ya gidiyor
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan’a piyango! 10 milyon Euro’ya gidiyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'a piyango! 10 milyon Euro’ya gidiyor

Galatasaray transfer haberi | Sarı-kırmızılı takımda seçime doğru yaklaşılırken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Aboubakar ve Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr'ın Galatasaray'ın yıldızına talip oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Yayın Tarihi: 08.04.2022- 09:17 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022- 09:25
GALERİ DEVAM EDİYOR
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan’a piyango! 10 milyon Euro’ya gidiyor

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçimde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamış durumda.

BİZE ULAŞIN