GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan’a piyango! 10 milyon Euro’ya gidiyor

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçimde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamış durumda. Sarı-kırmızılı takımda gelecek olan başkanı ciddi ödemeler bekliyor. Galatasaray'da yapılacak olan Bankalar Birliği ödemeleri ve oyuncu maaşları gelecek olan başkanı ekonomik anlamda sıkıntıya sokabilir. Bu anlamda kasayı doldurmak adına sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncularını elden çıkartabilir. Galatasaray'da transfer konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mostafa Mohamed için Talisca ve Aboubakar'ın da formasını giydiği Al Nassr talip oldu. Mısır medyasında yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi 24 yaşındaki forvete imza attırmak istiyor. Ayrıca haberde Mostafa Mohamed'e Fransız ekipleri Lyon, Lille ve Marsilya'nın talip olduğu aktarıldı. Al Nassr'ın bu transferi 10 milyon Euro'ya bitirebileceği ifade edildi. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda 36 maça çıkan Mohamed, 7 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray, Mısırlı golcünün bonservisini 4 milyon Dolar'a Zamalek'ten almış ve Mohamed ile 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı. Bilindiği üzere Mohamed'in Bordeaux'a transferi son anda iptal olmuştu. Fransız ekibi Galatasaray'a 8 milyon Euro'luk bonservis teklifinde bulunmuştu. İşte Mısır basınına yansıyan o haber...