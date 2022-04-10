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GALATASARAY HABERİ - Lozano Aslan’a doğru! Meksikalı oyuncu transferi açıkladı

GALATASARAY HABERİ - Lozano Aslan’a doğru! Meksikalı oyuncu transferi açıkladı

Galatasaray transfer haberi | Süper Lig tarihinde en kötü sezonlandan birini geçen sarı-kırmızılı takımda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Meksikalı futbolcu Lozano, Galatasaray'ın kendisini bir ay boyunca deneyeceğini söyledi. İşte 25 yaşındaki futbolcunun açıklamaları ve o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Yayın Tarihi: 10.04.2022- 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022- 09:45
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GALATASARAY HABERİ - Lozano Aslan’a doğru! Meksikalı oyuncu transferi açıkladı

Süper Lig tarihinde en kötü sezonlarından birini geçen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

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