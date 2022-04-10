GALATASARAY HABERİ - Lozano Aslan’a doğru! Meksikalı oyuncu transferi açıkladı

Süper Lig tarihinde en kötü sezonlarından birini geçen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte 30 Nisan'da seçim yapılacak. Şu ana kadar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için adaylıklarını açıklamış durumda. Galatasaray'ın transferde sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Napoli'de forma giyen Hirving Lozano'nun kardeşi olan Bryan Lozano, ESPN'ye verdiği röportajda sarı-kırmızılıların kendisini bir ay boyunca deneyeceğini söyledi. 25 yaşındaki Meksikalı sağ açık transferiyle ilgili şunları söyledi: 'Gelen davet üzerine bir ay kadar Galatasaray'la birlikte olacağım. Bu, nasıl gideceğime bağlı olarak daha erken de olabilir. İki ya da üç hafta içinde onları ikna edersem takımda kalacağımı söylüyorlar. Yoksa kendime kulüp aramaya devam etmek zorunda kalacağım.' 'İstanbul'dan iki, Almanya'dan bir takımın daha teklifi var ama planım Galatasaray'da kalmak.' 'Uzun bir süredir hayal ettiğim bir şeyi aramaya çıkıyorum. Bu fırsat bana açılıyor.' 'Bu, büyük bir meydan okuma ve kolay değil çünkü Avrupa'da futbol çok rekabetçi. Daha fazla araç kullanmaya ve sadece futbola odaklanmaya her açıdan hazırım.' BRYAN LOZANO KİMDİR? 20 Mart 1997'de Meksika'da dünyaya gelen Bryan Lozano, Napoli'de forma giyen Hirving Lozano'nun kardeşi Bryan Lozano, futbola Pumas'ın altyapısında başladı. Pumas'ta toplam 20 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 1 gol kaydetti. Lozano, 1 Temmuz 2021 tarihinden beri boşta durumda. 25 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanatta forma giyiyor.