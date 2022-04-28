GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan seçimden sonra bombaları patlatacak! İşte hedefteki isimler

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda 30 Nisan Cumartesi günü Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak. Aslan'da seçim sonrası transfer için harekete geçilecek. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği isimler belli olmaya başladı. Galatasaray transferde genellikle bonservisi elinde olan futbolculara yönelecek. İşte sarı-kırmızılıların ilgilendiği isimler: Axel Witsel Galatasaray, Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Axel Witsel ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldız için tüm şartlarını zorlayacak. Jason Denayer Aslan'ın ilgilendiği isimlerden birisi de eski oyuncusu Jason Denayer. 26 yaşındaki savunmacının Lyon ile sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Jean Michael Seri Galatasaray, 20-21 sezonunda kiraladığı Seri'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli oyuncunun Fulham ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Fulham'ın Seri'nin sözleşmesini 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak İngiliz ekibinin bu opsiyonu kullanması beklenmiyor. Mohamed Elneny Yeni sezonda orta sahayı tamamen değiştirecek olan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Elneny. Sarı-kırmızılılar seçimden sonra Mısırlı yıldız için harekete geçecek. Kazımcan Karataş Sol beke alternatif bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki yeteneği Kazımcan Karataş'la da ilgileniyor. Genç oyuncu için sezon sonunda girişimler başlayacak. Henry Onyekuru Galatasaray'ın hedefinde olan isimlerden biri de eski oyuncusu Onyekuru. Aslan, Yunanistan'dan ayrılmak isteyen Nijeryalı yıldız için harekete geçmeyi planlıyor.