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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan seçimden sonra bombaları patlatacak! İşte hedefteki isimler

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan seçimden sonra bombaları patlatacak! İşte hedefteki isimler

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesi heyecan artarken; bir yandan da başkan adayları transfer çalışmalarına başladı. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimler de belli olmaya başladı. İşte sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 28.04.2022- 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022- 09:35
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan seçimden sonra bombaları patlatacak! İşte hedefteki isimler

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanacak.

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