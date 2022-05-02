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GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray’dan çifte transfer bombası! Bonservissiz gelecekler

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'dan çifte transfer bombası! Bonservissiz gelecekler

Sezona büyük beklentilerle başlayan Galatasaray, buna karşın tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdi. Teknik direktör Fatih Terim'le yola başlayan ve sonrasında Domenec Torrent'i takımın başına getiren Cimbom, buna rağmen kötü gidişata 'dur' diyemedi. Sarı-kırmızılılarda yönetim ise idari olarak ibra edilmezken, başkan Burak Elmas 4-11 Haziran'da seçime gidileceğini duyurdu. Aslan'da seçimin arefesinde transfer çalışmaları sürerken, kadroya katmak istediği 2 dünya yıldızı ise ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcular... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.05.2022- 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022- 10:49
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GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray’dan çifte transfer bombası! Bonservissiz gelecekler

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari olarak ibra edilmemesinin ardından, gözler 30 Nisan'da yapılması planlanan seçime çevrilmişti.

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