GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray’dan çifte transfer bombası! Bonservissiz gelecekler

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari olarak ibra edilmemesinin ardından, gözler 30 Nisan'da yapılması planlanan seçime çevrilmişti. Sarı-kırmızılı kulübün üyesi Fırat Develioğlu, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin, kulübün genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasının kaldırılmasına yönelik kararına itiraz etti. Bu gelişmenin ardından dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi (İstinaf), bu kararı kaldırdı. Karardan sonra başkan Burak Elmas da, seçimin 4-11 Haziran tarihlerinde yapmayı planladıklarını açıkladı. Cimbom'da başkanlık için ise Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday oldu. G.Saray'da tüm gözler seçime çevrilmişken, transferde ise son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bonservisi elinde olan yıldızlara yönelen Aslan, önceliği ise orta sahaya verdi. Sarı-kırmızılılar bu bölgeyi en az 2 takviyeyle güçlendirme peşinde... Bu doğrultuda Galatasaray'ın istediği futbolcular da ortaya çıktı. İşte o isimler... AXEL WITSEL Belçika basını Cimbom'un Borussia Dortmund ile sözleşmesi bitecek Axel Witsel'i istediğini yazdı. Alman kulübünün yeni sözleşmeye yanaşmadığı 33 yaşındaki oyuncunun yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi. Tecrübeli bir isimle orta sahasını güçlendirmek isteyen G.Saray'ın da bu transfer için şartlarını zorlayabileceği kaydedildi. XEKA Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'le sözleşme yenilemeyen Xeka için bilgi aldığı ortaya çıktı. Transferde Roma ve Valencia'nın da devrede olduğu ifade edilirken, Portekizli orta saha bu sezon 31 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro. Cimbom transferlerde somut adım atmak için seçimin sonucunu bekleyecek.