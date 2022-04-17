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GALATASARAY HABERİ - Aslan’ın transfer listesi şekillenmeye başladı! İşte hedefteki yıldızlar

GALATASARAY HABERİ - Aslan’ın transfer listesi şekillenmeye başladı! İşte hedefteki yıldızlar

Galatasaray haberi | Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren sarı-kırmızılı ekipte seçim heyecanı yaşanacak. Cimbom'da bir yandan da başkan adayları transfer çalışmalarına başladı. İşte Galatasaray'ın hedefinde olan yıldız isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 17.04.2022- 09:57 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022- 10:00
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GALATASARAY HABERİ - Aslan’ın transfer listesi şekillenmeye başladı! İşte hedefteki yıldızlar

Bu sezon Süper Lig'de en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olan seçime çevrildi.

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