GALATASARAY HABERİ - Aslan’ın transfer listesi şekillenmeye başladı! İşte hedefteki yıldızlar

Bu sezon Süper Lig'de en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olan seçime çevrildi. Sarı-kırmızılılarda başkanlık için Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk kıyasıya bir rekabet içerisine girecek. Galatasaray'da başkan adaylarından Hamamcıoğlu, kulüpte daha önceden de görev almış olan Cenk Ergün'ü futbolun başına getirecek. Başkanlığı kazanırsa gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Hamamcıoğlu ve yönetimi, transfer çalışmalarına başladı. İşte Galatasaray'ın hedefinde olan yıldız isimler: Alexis Sanchez İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili yıldız ile ilgilendiğini öne sürdü. 33 yaşındaki oyuncunun Inter'le olan sözleşmesi gelecek sezon sona erse de oyuncunun kontratını sonlandırabileceği iddia edildi. Galatasaray bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek istiyor. Mohamed Elneny Sarı-kırmızılılar, Arsenal ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Mısırlı orta saha ile ilgileniyor. Aslan, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Jean Michael Seri Galatasaray, Fulham'la olan sözleşmesi bu yaz bitecek ve 1 yıl uzatma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği eski oyuncusu Seri ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon 29 maçta süre aldı ve 6 asistlik katkı verdi. Jason Denayer Sarı-kırmızılılar, Lyon'la sözleşmesi bu yaz bitecek olan Denayer için tüm şartlarını zorlamayı planlıyor. 26 yaşındaki Belçikalı savunmacı daha önceden de Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve taraftarların sevgilisi olmuştu. Henry Onyekuru Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden biri de eski oyuncusu Henry Onyekuru. Nijeryalı yıldız Olimpiakos'ta mutlu değil ve takımdan ayrılmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, başkanlık seçimlerinden ardından 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerine başlayacak. Burak Yılmaz Galatasaray'da gündeme gelen son isimlerden biri de Burak Yılmaz oldu. Tecrübeli golcü sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Lille'den ayrılacak. Milli forvet, Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Xeka Aslan'da gündemde olan isimlerden biri de Xeka. Portekizli oyuncunun Lille ile bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Tecrübeli orta saha için seçimden sonra girişimler başlayacak. Axel Witsel Belçika basını Galatasaray'ın Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan Axel Witsel'le ilgilendiği yazdı. 33 yaşındaki oyuncunun yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi. Tecrübeli bir ön libero arayan sarı-kırmızılı takımın bu transfer için tüm şartları zorlayabileceği ifade ediliyor.