28 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç'in fotoğrafı olay oldu! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile gösterdiği performansla sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer krizine neden olan Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuş ve ligde gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Yıldız futbolcunun yıllar önce çektirdiği fotoğraf ise sosyal medyada olay oldu. İşte o fotoğraf...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 20:26 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 20:38
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Vedat Muriç'in fotoğrafı olay oldu! Galatasaray...

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Vedat Muriç'in fotoğrafı olay oldu! Galatasaray...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Vedat Muriç'in fotoğrafı olay oldu! Galatasaray...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Vedat Muriç'in fotoğrafı olay oldu! Galatasaray...

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Vedat Muriç'in fotoğrafı olay oldu! Galatasaray...

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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