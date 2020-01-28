Vedat Muriç'in fotoğrafı olay oldu! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile gösterdiği performansla sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer krizine neden olan Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuş ve ligde gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Yıldız futbolcunun yıllar önce çektirdiği fotoğraf ise sosyal medyada olay oldu. İşte o fotoğraf...