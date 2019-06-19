19 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 4 yıllık sözleşme
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon kampı öncesi transfer bombalarını bir bir patlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde sorun yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar bu doğrultuda ilk transferini bitirdi. İşte yıldız oyuncuyla yapılan sözleşmenin detayları...
Giriş Tarihi: 19.06.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 11:55
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