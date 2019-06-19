19 Haziran 2019, Çarşamba

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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 4 yıllık sözleşme

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon kampı öncesi transfer bombalarını bir bir patlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde sorun yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar bu doğrultuda ilk transferini bitirdi. İşte yıldız oyuncuyla yapılan sözleşmenin detayları...

Giriş Tarihi: 19.06.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 11:55
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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 4 yıllık sözleşme

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 4 yıllık sözleşme

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cimbom hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 4 yıllık sözleşme

Yönetim Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 4 yıllık sözleşme

Sarı-Kırmızılılar bu sezonki ilk transferini savunma hattına yaptı.

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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 4 yıllık sözleşme

Galatasaray'ın devre arasında Standard Liege'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Christian Luyindama'da sıcak bir gelişme yaşandı.

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