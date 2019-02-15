15 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir ilk yaşadı.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 08:35
  • 1
  • 39
Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenilerek, rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

  • 2
  • 39
Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada istediği mücadeleyi ortaya koyamayan sarı-kırmızılı takım, Eduardo Salvio'nun 28. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

  • 3
  • 39
Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

Galatasaray müsabakanın 54. dakikasında Christian Luyindama'nın kaydettiği golle beraberliği sağlarken, Benfica 64. dakikada Haris Seferovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

  • 4
  • 39
Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.

  • 5
  • 39
Galatasaray tarihe geçti! Avrupa kupalarında ilk kez...

AVRUPA'DA GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör