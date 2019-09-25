Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'nin paylaşımına sert tepki!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geleceği dev derbi öncesi psikolojik savaş da bir taraftan devam ediyor... Taraftarlar iki takımın da son durumunu adım adım takip ederken Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından derbi haftasında 'Her zaman her yerde' hashtaghi ile bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe taraftarı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yaparken sarı-kırmızılı taraftarlar ise tepki gösterdi. İşte Galatasaray taraftarının Fenerbahçe'nin paylaşımına tepkisi...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 22:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





