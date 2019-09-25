Feghouli'den Galatasaray taraftarına çağrı!

Sofiane Feghouli, "Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanlarda destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek çok önemli, onlar için maçı kazanmak istiyoruz" dedi.