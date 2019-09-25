25 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Feghouli'den Galatasaray taraftarına çağrı!

Sofiane Feghouli, "Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanlarda destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek çok önemli, onlar için maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 15:18
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Feghouli'den Galatasaray taraftarına çağrı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Feghouli'den Galatasaray taraftarına çağrı!

Feghouli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

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Feghouli'den Galatasaray taraftarına çağrı!

"Son 2 seneye baktığımız zaman, şampiyon olduğumuz döneme baktığımız zaman bir önceki sene sondan bir önceki gün şampiyonluğumuzu ilan etmiştik.

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Feghouli'den Galatasaray taraftarına çağrı!

Ondan önceki sene de iki hafta öncesinden şampiyonluğumuzu ilan etmiştik.

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Feghouli'den Galatasaray taraftarına çağrı!

Bu tabii ki taraftarlarımız açısından çok önemli bir maç. Taraftarlarımızı memnun etmek için bu maçı kazanmak istiyoruz.

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