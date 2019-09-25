25 Eylül 2019, Çarşamba
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Feghouli'den Galatasaray taraftarına çağrı!
Sofiane Feghouli, "Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanlarda destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek çok önemli, onlar için maçı kazanmak istiyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 25.09.2019 15:18
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