23 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş şampiyonluk sözleri!

Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da gözler Süper Lig ve kupaya çevrildi. Fatih Terim "Biz daha önce yaptık. Sizlerle de bunu başarmak istiyoruz. İki kupayı da müzemize taşımalıyız" dedi

Giriş Tarihi: 23.02.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 07:50
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Fatih Terim'den flaş şampiyonluk sözleri!

Galatasaray, devre arası transferlerle umutlu olduğu sezonda Avrupa Ligi'nde hüsran yaşadı.

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Fatih Terim'den flaş şampiyonluk sözleri!

Benfica'ya 1-2 ve 0-0'lık sonuçlarla elenen Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının motivasyonunun düşmemesi için konuşmalara başladı.

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Fatih Terim'den flaş şampiyonluk sözleri!

Öğrencilerini Süper Lig ve Türkiye Kupası'na odaklamak isteyen İmparator, kulübün yapısını anlatıyor.

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Fatih Terim'den flaş şampiyonluk sözleri!

Geçmişte Cimbom'un 2 kupayla kapattığı sezonları hatırlatan Fatih Terim'in öğrencilerine "Burası Galatasaray. Bizde hedef bitmez. Evet Avrupa'dan elendik ancak önümüzde hala alabileceğimiz 2 kupa var. Bunun için herkesin tam konsantre olmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

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Fatih Terim'den flaş şampiyonluk sözleri!

3-0'I SAKIN UNUTMAYIN

Fatih Terim, Avrupa Kupası'nda oynanan maçlardan sonra takımın ritminin bozulmasını istemiyor. Bu sebeple öğrencileriyle konuşan deneyimli hoca, ilk yarıda 3-0 kaybedilen Akhisar maçını da hazırlattı.

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