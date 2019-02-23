Fatih Terim'den flaş şampiyonluk sözleri!

Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da gözler Süper Lig ve kupaya çevrildi. Fatih Terim "Biz daha önce yaptık. Sizlerle de bunu başarmak istiyoruz. İki kupayı da müzemize taşımalıyız" dedi

Giriş Tarihi: 23.02.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 07:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





