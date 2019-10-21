21 Ekim 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek rahat bir nefes alan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. A Grubu'nda oynadığı iki maçta aldığı 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 3. sırada yer alan Cimbom, salı günü Türk Telekom Stadı'nda Real Madrid ile karşılaşacak. Taraftarının desteğiyle İspanyol devini mağlup edip gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray-Real Madrid maçının muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:48
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