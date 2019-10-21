21 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek rahat bir nefes alan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. A Grubu'nda oynadığı iki maçta aldığı 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 3. sırada yer alan Cimbom, salı günü Türk Telekom Stadı'nda Real Madrid ile karşılaşacak. Taraftarının desteğiyle İspanyol devini mağlup edip gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray-Real Madrid maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:48
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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i

Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek 3 haftalık beraberlik serisine son veren Galatasaray'da moraller yerinde.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i

Eksik isimlere rağmen 3 puanın yanı sıra rakip karşısında bir çok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci kez rakip ağlara 3 gol birden gönderdi.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i

Galatasaray forması ile ilk kez ağları sarsma başarısı gosteren Florin Andone, performansı ile teknik heyetten tam not alırken Şener, Emre Mor ve Emre Taşdemir de beğeni topladı.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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