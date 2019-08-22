22 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray süper yıldızına kavuşuyor! İşte Falcao'nun geliş saati
Sevgililer sonunda buluşuyor. Yaklaşık bir aydır süren Radamel Falcao'nun transfer sürecinde nihayet sona gelindi. Tüm pürüzlerin çözüldüğü Falcao transferinin gün içinde açıklanması bekleniyor. Konyaspor maçında takımdaki yerini alması beklenen Falcao'nun akşam saat 18.00'de, alkışlar eşliğinde Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.08.2019 01:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 07:33
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