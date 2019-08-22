22 Ağustos 2019, Perşembe

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Galatasaray süper yıldızına kavuşuyor! İşte Falcao'nun geliş saati

Sevgililer sonunda buluşuyor. Yaklaşık bir aydır süren Radamel Falcao'nun transfer sürecinde nihayet sona gelindi. Tüm pürüzlerin çözüldüğü Falcao transferinin gün içinde açıklanması bekleniyor. Konyaspor maçında takımdaki yerini alması beklenen Falcao'nun akşam saat 18.00'de, alkışlar eşliğinde Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 01:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 07:33
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Galatasaray süper yıldızına kavuşuyor! İşte Falcao'nun geliş saati

Sevgililer sonunda buluşuyor. Yaklaşık bir aydır süren Radamel Falcao'nun transfer sürecinde nihayet sona gelindi.

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Galatasaray süper yıldızına kavuşuyor! İşte Falcao'nun geliş saati

Galatasaraylı taraftarların gözbebeği Kolombiyalı futbolcuyla çok önceden anlaşan sarı-kırmızılar, Monaco Kulübü ile de tüm pürüzleri giderdi.

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Galatasaray süper yıldızına kavuşuyor! İşte Falcao'nun geliş saati

Galatasaray'ın gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Falcao'nun transferinin bitmesiyle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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Galatasaray süper yıldızına kavuşuyor! İşte Falcao'nun geliş saati

KONYA MAÇINDA TAKIMDAKİ YERİNİ ALACAK
Akşam saat 18.00'de de kavuşma anı gerçekleşecek. Falcao, alkışlar eşliğinde Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.

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Galatasaray süper yıldızına kavuşuyor! İşte Falcao'nun geliş saati

Yarın ise Türk Telekom Stadı'nda görkemli bir imza töreni yapılacak. Ayrıca yıldız futbolcunun, Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Konyaspor ile oynayacağı maçta da sahada olması bekleniyor.

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