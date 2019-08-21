21 Ağustos 2019, Çarşamba

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Monaco'nun yeni golcüsü Ben Yedder Falcao'ya çağrıda bulundu!

Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaştığı Kolombiyalı süper yıldız Radamel'e kulübü Monaco'dan izin çıkmıyor. Arap saçına dönen transferde Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov Falcao hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak Monaco'nun yeni transferi Ben Yedder Falcao'ya çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 22:31 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 22:31
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Monaco'nun yeni golcüsü Ben Yedder Falcao'ya çağrıda bulundu!

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, yeni transferleri Benjamin Lecomte, Ruben Aguilar, Henry Onyekuru, Islam Slimani ve Wissam Ben Yedder için imza töreni düzenledi.

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Monaco'nun yeni golcüsü Ben Yedder Falcao'ya çağrıda bulundu!

Düzenlenen imza töreninde Petrov Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

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Monaco'nun yeni golcüsü Ben Yedder Falcao'ya çağrıda bulundu!

Rus futbol adamı, Kolombiyalı golcünün takımda kalmasını istediklerini söylerken şu ifadeleri kullanmıştı:

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Monaco'nun yeni golcüsü Ben Yedder Falcao'ya çağrıda bulundu!

"Radamel Falcao, büyük bir profesyonel. Kendisinin bazı kariyer hedefleri olabilir."

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Monaco'nun yeni golcüsü Ben Yedder Falcao'ya çağrıda bulundu!

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesini anlıyoruz. Ancak onu takımda tutmak istiyoruz. Burada bir yıl daha kontratı var ve buna saygı göstermesi gerekiyor."

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