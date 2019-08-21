21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Monaco'nun yeni golcüsü Ben Yedder Falcao'ya çağrıda bulundu!
Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaştığı Kolombiyalı süper yıldız Radamel'e kulübü Monaco'dan izin çıkmıyor. Arap saçına dönen transferde Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov Falcao hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak Monaco'nun yeni transferi Ben Yedder Falcao'ya çağrıda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.08.2019 22:31 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 22:31
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