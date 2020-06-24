24 Haziran 2020, Çarşamba

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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! Başakşehir maçında...

Süper Lig'de corona virüsü arasının ardından adeta kabusu yaşayan Galatasaray'da önce Florin Andone ardından da Radamel Falcao sakatlanmıştı. Forvet bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte flaş bir karar alındı. İşte detaylar | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 24.06.2020 11:09
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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! Başakşehir maçında...

Corona virüsü arası öncesi Süper Lig'de 9'da 8 yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Galatasaray'da adeta kabus yaşanıyor.

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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! Başakşehir maçında...

27. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı ekip maçı kaybetmekle kalmamış, önemli isimleri Muslera ve Andone'yi sakatlığa kurban vermişti.

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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! Başakşehir maçında...

Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Adem Büyük ise 3 maç cezaya çarptırılmıştı

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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! Başakşehir maçında...

Geçtiğimiz hafta ise Gaziantep FK'yı konuk eden Cimbom, 3-3 biten mücadelede ise yıldız golcüsü Radamel Falcao'yu kaybetti.

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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! Başakşehir maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi ancak Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Aslan'da yine de bir forvet kalmadı.

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