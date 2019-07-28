28 Temmuz 2019, Pazar

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Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde atağa kalktı. Orta sahada ciddi bir eksiklik hisseden sarı-kırmızılılar aradığı futbolcuyu İtalya'da buldu. Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenilen yıldız futbolcunun Cimbom'dan ne kadar ücret olacağı da belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.07.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 13:09
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Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun en büyük şampiyon adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
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Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam

Sarı-kırmızılılar takımdan ayrılan futbolcuların yerini doldurmaya devam ediyor.

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Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam

Hazırlık maçlarında orta sahada büyük bir eksikliğin hissedildiği Cimbom'da yeni 'Pitbull' İtalya'dan geliyor.

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Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam
Galatasaray, kadrosuna dünyaca ünlü bir yıldızı katmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...
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Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam

Avusturya'da oynadığı iki hazırlık maçında orta sahasındaki boşluk göze batan Galatasaray'da aranan kan İtalya'da bulundu.

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