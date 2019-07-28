28 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde atağa kalktı. Orta sahada ciddi bir eksiklik hisseden sarı-kırmızılılar aradığı futbolcuyu İtalya'da buldu. Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenilen yıldız futbolcunun Cimbom'dan ne kadar ücret olacağı da belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.07.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 13:09
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