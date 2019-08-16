16 Ağustos 2019, Cuma

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Gelecek diye beklenirken... Son dakika transfer haberleri

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da çalışmalar devma ediyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan ve son olarak Roma'dan Nzonzi'yi İstanbul'a getiren Cimbom'da büyük üzüntü yaşandı. Transferi bitmesi beklenen başka bir isimden olumsuz haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.08.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 15:18
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Gelecek diye beklenirken... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Gelecek diye beklenirken... Son dakika transfer haberleri

2020 model yeni Galatasaray'ın inşası için büyük uğraş veren sarı kırmızılı kurmayların hedefindeki isimler dahilinde çalışmaları sürüyor...

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Gelecek diye beklenirken... Son dakika transfer haberleri

9 numara için Falcao bekleniyor... 6-8 numara çalışmalarında da "Mutlu son geliyor" derken flaş bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Gelecek diye beklenirken... Son dakika transfer haberleri

Seri ve Nzonzi ile orta alan takviyelerini sürdürmeye devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni de kafaya takmış durumda...

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Gelecek diye beklenirken... Son dakika transfer haberleri

Bu kapsamda rotasyonu bol ve kaliteli bir kadro için kafa yoruluyor...

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