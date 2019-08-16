Galatasaray'a transferde kötü haber! Gelecek diye beklenirken... Son dakika transfer haberleri

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da çalışmalar devma ediyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan ve son olarak Roma'dan Nzonzi'yi İstanbul'a getiren Cimbom'da büyük üzüntü yaşandı. Transferi bitmesi beklenen başka bir isimden olumsuz haber geldi. İşte detaylar...