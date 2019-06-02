02 Haziran 2019, Pazar
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Fatih Terim'den o transfere onay çıkmadı
Transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi hedefini düşünerek sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, adı bir süredir Galatasaray ile anılan oyuncunun transferini veto etti.
Giriş Tarihi: 02.06.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 12:29
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