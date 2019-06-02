02 Haziran 2019, Pazar

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Fatih Terim'den o transfere onay çıkmadı

Transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi hedefini düşünerek sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, adı bir süredir Galatasaray ile anılan oyuncunun transferini veto etti.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 12:29
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Fatih Terim'den o transfere onay çıkmadı

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fatih Terim'den o transfere onay çıkmadı

Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmanın yanında Şampiyonlar Ligi'ni de düşünüyor.

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Fatih Terim'den o transfere onay çıkmadı

Teknik direktör Fatih Terim'in hedefi Şampiyonlar Ligi...

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Fatih Terim'den o transfere onay çıkmadı

Geçtiğimiz sezonun başında da bu hayalini dile getiren Terim, Şampiyonlar Ligi'ne grup etabında veda etmişti.

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Fatih Terim'den o transfere onay çıkmadı

Bu sezon da aynı durumun yaşanmaması için yönetim transfer çalışmalarını ona göre sürdürüyor.

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