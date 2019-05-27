27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada yer alacak? İşte muhtemel rakipler
Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanan Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor. İşte Cimbom'un devler arenasındaki muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 27.05.2019 16:16
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