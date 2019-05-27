27 Mayıs 2019, Pazartesi

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada yer alacak? İşte muhtemel rakipler

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanan Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor. İşte Cimbom'un devler arenasındaki muhtemel rakipleri...

Giriş Tarihi: 27.05.2019 16:16
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada yer alacak? İşte muhtemel rakipler

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada yer alacak? İşte muhtemel rakipler

Sarı-Kırmızılılar böylelikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada yer alacak? İşte muhtemel rakipler

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi bir kez daha Galatasaray temsil edecek.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada yer alacak? İşte muhtemel rakipler

Sezonu ikinci bitirmesi kesinleşen Başakşehir'in 2. ön elemeden katılacağı organizasyonda Sarı-Kırmızılılar, turnuvaya direkt gruplardan başlayacak.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada yer alacak? İşte muhtemel rakipler

Aslan yayın gelirleriyle beraber kasasına 35 milyon Euro geliri koymayı garantiledi.

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