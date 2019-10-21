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Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi ilginç görüntü! Sergio Ramos...
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 3. maçında Galatasaray evinde Real Madrid'i konuk edecek. Dev maç için İstanbul'a hareket eden Real Madrid kafilesindeki detay dikkatlerden kaçmadı. 14 yıldır Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki kaptan Sergio Ramos'un tavırları İspanyol basınını kaygılandırdı. İşte dikkatlerden kaçmayan o görüntüler...
Giriş Tarihi: 21.10.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 12:02
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