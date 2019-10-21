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A SPOR GALERİ

Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi ilginç görüntü! Sergio Ramos...

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 3. maçında Galatasaray evinde Real Madrid'i konuk edecek. Dev maç için İstanbul'a hareket eden Real Madrid kafilesindeki detay dikkatlerden kaçmadı. 14 yıldır Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki kaptan Sergio Ramos'un tavırları İspanyol basınını kaygılandırdı. İşte dikkatlerden kaçmayan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 12:02
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Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi ilginç görüntü! Sergio Ramos...

Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı mücadele için İstanbul'a hareket eden Real Madrid kafilesindeki detay dikkatlerden kaçmadı. 14 yıldır Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki kaptan Ramos'un tavırları İspanyol basınını kaygılandırdı. İşte dikkatlerden kaçmayan o görüntüler...

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Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi ilginç görüntü! Sergio Ramos...

İspanya'nın başkenti Madrid'den İstanbul'a hareket eden Real Madrid kafilesinde oyuncularının görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

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Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi ilginç görüntü! Sergio Ramos...

Real Madrid'in genç oyuncularının keyifli tavırları gözlerden kaçmadı. Ancak kafiledeki her oyuncu böyle değildi.

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Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi ilginç görüntü! Sergio Ramos...

Hazard ve Marcelo gibi tecrübeli oyuncuların yüzleri gülerken, kaptan Ramos'un mutsuzluğu adeta yüzünden okunuyordu.

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Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi ilginç görüntü! Sergio Ramos...

İşte ispanyol basınını şaşkına çeviren o görüntü.

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