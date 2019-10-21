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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte bonservis bedeli
Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'mda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçına çevrildi. Bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda ocak ayında sürpriz bir ismin takımdan ayrılacağı iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 21.10.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 12:12
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