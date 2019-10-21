21 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da şok ayrılık! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'mda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçına çevrildi. Bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda ocak ayında sürpriz bir ismin takımdan ayrılacağı iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 12:12
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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni yılda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte bonservis bedeli

Yeni sezon kadrosunda önemli değişikliklikler yapan ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı kırmızılılar, gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan toplayabildi.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte bonservis bedeli

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, Avrupa sahnesinde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak haftayı Real Madrid'in önünde 3. sırada tamamladı.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı durdurmak için çare ararken, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi takviye çalışmaları da hızlandı.

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