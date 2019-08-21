21 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray Radamel Falcao ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılıların transferdeki bir numaralı gündem maddesi ise Radamel Falcao... Kolombiyalı yıldızın transferi için uzun uğraşlar veren Cimbom, perşembe günü yeni golcüsüne kavuşuyor. Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda taraftarların önünde resmi imzayı atması beklenen Falcao ile yapılacak sözleşmenin detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 07:37
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Galatasaray Radamel Falcao ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da gözler Radamel Falcao'nun transferinin açıklanacağı ana çevrildi. Heyecan her geçen gün artarken gelişmeler oyuncunun ülkesi Kolombiya'da da merakla izleniyor.

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Galatasaray Radamel Falcao ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan ESPN Kolombiya Muhabiri Tito Puccetti, önemli açıklamalara imza atarken sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu.

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Galatasaray Radamel Falcao ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

"Galatasaray, tüm dünyanın tanığı bir kulüp... Coşkulu bir taraftar önünde başarılı olacağına inanıyor."

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Galatasaray Radamel Falcao ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

"Kolombiya'da insanlar bunu gördüğü için Falcao'nun doğru bir karar verdiğini düşünüyor" dedi.

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Galatasaray Radamel Falcao ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

İMZALAR NEDEN GECİKTİ?
"Falcao'nun İstanbul'a gitmesini ve Galatasaray'a katılmasını bekliyoruz" diyen Puccetti, görüşmelerin uzamasıyla ilgili, "Büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Elbette ki küçük detaylar da böyle bir durumda önemli olabiliyor."

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