21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray Radamel Falcao ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılıların transferdeki bir numaralı gündem maddesi ise Radamel Falcao... Kolombiyalı yıldızın transferi için uzun uğraşlar veren Cimbom, perşembe günü yeni golcüsüne kavuşuyor. Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda taraftarların önünde resmi imzayı atması beklenen Falcao ile yapılacak sözleşmenin detayları belli oldu.
Giriş Tarihi: 21.08.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 07:37
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