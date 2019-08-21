21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Falcao hakkında şok gerçek! İşte Galatasaray'ın transferi açıklamama sebebi
Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu uzun süren transfer döneminin ardından İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Falcao ile ilgili yeni bir iddia da Kolombiya basınından geldi. Çıkan haberlerde Galatasaray ile yıldız futbolcunun tam 23 gün önce anlaştığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.08.2019 09:42
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