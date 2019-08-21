21 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Falcao hakkında şok gerçek! İşte Galatasaray'ın transferi açıklamama sebebi

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu uzun süren transfer döneminin ardından İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Falcao ile ilgili yeni bir iddia da Kolombiya basınından geldi. Çıkan haberlerde Galatasaray ile yıldız futbolcunun tam 23 gün önce anlaştığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 09:42
  • 1
  • 17
Falcao hakkında şok gerçek! İşte Galatasaray'ın transferi açıklamama sebebi

Spor Toto Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan Galatasaray'da mutlu son çok yakın.

  • 2
  • 17
Falcao hakkında şok gerçek! İşte Galatasaray'ın transferi açıklamama sebebi

Sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Falcao'yu bitiriyor.

  • 3
  • 17
Falcao hakkında şok gerçek! İşte Galatasaray'ın transferi açıklamama sebebi

Kolombiyalı yıldızın takımı Monaco forvet hattına önce Ben Yedder'i daha sonra da Slimani'yi aldı.

  • 4
  • 17
Falcao hakkında şok gerçek! İşte Galatasaray'ın transferi açıklamama sebebi

Bu gelişmelerin ardından Falcao'nun Galatasaray yolu açıldı.

  • 5
  • 17
Falcao hakkında şok gerçek! İşte Galatasaray'ın transferi açıklamama sebebi

Cimbom yakın zamanda transferi bitirecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör