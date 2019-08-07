07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne ile yollarını ayırdı. Suudi Arabistan ve Katar'a gideceği iddia edilen Senegalli golcünün yeni takımı belli oldu.
Giriş Tarihi: 07.08.2019 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 13:57
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