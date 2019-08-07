07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne ile yollarını ayırdı. Suudi Arabistan ve Katar'a gideceği iddia edilen Senegalli golcünün yeni takımı belli oldu.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 13:57
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Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de 22. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Falcao'nun transferi an meselesi.

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Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, dün sosyal medyada paylaşılan bir videoda, "Bırakın da Falcao'yu alıp geleyim" sözleri transferin bittiği yönünde yorumlandı.

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Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken Diagne'nin geleceği de merak konusuydu.

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Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Diagne'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan bonuslarla birlikte 13 milyon Euro'ya kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu transferde zarar etmek istemiyordu.

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