21 Mayıs 2020, Perşembe

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Diagne'ye bir talip daha çıktı! İşte o teklif...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve sezon başında Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne'ye İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 18:27
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Diagne'ye bir talip daha çıktı! İşte o teklif...

Sezon başında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'e kiralanan ancak burada istenilen performansı gösteremeyen Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu olmuştu.

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Diagne'ye bir talip daha çıktı! İşte o teklif...

Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Diagne'ye İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor.

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Diagne'ye bir talip daha çıktı! İşte o teklif...

Takvim'de yer alan habere göre Watford ve Nottingham Forest'in ardından Championship ekibi Leeds United'ın da Senegalli golcü için nabız yokladığı öğrenildi.

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Diagne'ye bir talip daha çıktı! İşte o teklif...

Ligde lider durumda bulunan Leeds'in Premir Lig'e yakın olması nedeniyle alternatifi geniş bir kadro kurmak istediği ve planlarının içersine Diagne'yi de aldığı öne sürüldü.

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Diagne'ye bir talip daha çıktı! İşte o teklif...

İngiliz kulüplerinin yoğun ilgi göstermesine rağmen henüz beklemede oldukları ortaya çıkarken Galatasaray gelecek tekliflere odaklandı.

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