10 Şubat 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını şekillendiriyor! İlk neşter vuruldu

2. Transfer ve Tescil döneminde kadrosunu 5 isimle güçlendiren Galatasaray, ardından çıktığı Fenerbahçe derbisinden de 1-0 galibiyetle ayrılarak ezeli rakibini üst üste 2. kez deplasmanda devirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlarken teknik direktör Fatih Terim de, "İlerleyen günlerde transfer listemi paylaşacağım" sözlerini kullanmıştı. Deneyimli teknik adam, geleceğin Galatasaray'ını oluşturmayı hedeflerken, takımdaki ilk neşteri de vurdu. İşte tüm detaylar ve sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.02.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 10:17
ABONE OL
  • 1
  • 16
Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını şekillendiriyor! İlk neşter vuruldu

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu 5 isimle güçlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını şekillendiriyor! İlk neşter vuruldu

Takıma DeAndre Yedlin, Mostafa Mohamed, Henry Onyekuru, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu gibi takviyeler yapan Cimbom, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

  • 3
  • 16
Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını şekillendiriyor! İlk neşter vuruldu

Ezeli rakibini üst üste 2. kez deplasmanda yenen sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de liderlik koltuğuna da oturmayı başardı.

  • 4
  • 16
Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını şekillendiriyor! İlk neşter vuruldu

24. hafta sonucunda 48 puanla zirvede bulunan Aslan, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin ardından zaman kaybetmeden yeni sezon için hazırlıklarına başladı.

  • 5
  • 16
Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını şekillendiriyor! İlk neşter vuruldu

Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda yürürlüğe girecek yabancı kuralını da düşünerek çalışmalarını sürdürüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör