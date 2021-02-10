Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını şekillendiriyor! İlk neşter vuruldu

2. Transfer ve Tescil döneminde kadrosunu 5 isimle güçlendiren Galatasaray, ardından çıktığı Fenerbahçe derbisinden de 1-0 galibiyetle ayrılarak ezeli rakibini üst üste 2. kez deplasmanda devirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlarken teknik direktör Fatih Terim de, "İlerleyen günlerde transfer listemi paylaşacağım" sözlerini kullanmıştı. Deneyimli teknik adam, geleceğin Galatasaray'ını oluşturmayı hedeflerken, takımdaki ilk neşteri de vurdu. İşte tüm detaylar ve sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 10.02.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 10:17 ABONE OL