Futbolcuların lakapları!

Galatasaray'ın Benfica'ya 2-1 mağlup olduğu mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Mbaye Diagne'nin performansı "geçer not" alamadı. Beklentilerin altında kalan Senegalli golcünün istatistikleri de beklentilerin altında kaldığını gözler önüne serdi. Taraftarın büyük tepkisini çeken Mbaye Diagne'nin lakabı da dikkat çekti.