04 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray milli yıldızı bitiriyor!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan mutlu sona ulaşan Galatasaray'da forvet harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılıların son gözdesi Yunanistan ve Özbekistan maçlarındaki performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcu oldu. Genç futbolcunun sözleşmesinde bulunan madde Cimbom'un elini güçlendirdi. İşte o madde...

Giriş Tarihi: 04.06.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 12:31
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Galatasaray milli yıldızı bitiriyor!

Galatasaray'ın transfer listesine aldığı son isim Kenan Karaman oldu.

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Galatasaray milli yıldızı bitiriyor!

A Milli Takımı formasıyla Yunanistan ve Özbekistan maçlarındaki performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcunun koşulları da sarı kırmızılıların çekim noktasını oluşturdu.

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Galatasaray milli yıldızı bitiriyor!

Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için, Fatih Terim ve ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi.

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Galatasaray milli yıldızı bitiriyor!

Hem sol kanat hem de forvet oynayabilen Kenan'ın transferinde Galatasaray zorlanmayacak gibi görünüyor.

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Galatasaray milli yıldızı bitiriyor!

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın bu transferde işini kolaylaştıran faktör, Kenan Karaman'ın kulübüyle sözleşmesinde serbest kalma maddesinin bulunması...

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