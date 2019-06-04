04 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray milli yıldızı bitiriyor!
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan mutlu sona ulaşan Galatasaray'da forvet harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılıların son gözdesi Yunanistan ve Özbekistan maçlarındaki performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcu oldu. Genç futbolcunun sözleşmesinde bulunan madde Cimbom'un elini güçlendirdi. İşte o madde...
Giriş Tarihi: 04.06.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 12:31
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