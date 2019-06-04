04 Haziran 2019, Salı

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Yasin Öztekin’den Galatasaray’a dava

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Göztepe'ye transfer olan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kesinlikle takımda görmek istediği isimlerin başında gelen Yasin Öztekin'den Galatasaray taraftarını çıldırtan bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 10:49
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Yasin Öztekin’den Galatasaray’a dava

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

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Yasin Öztekin’den Galatasaray’a dava

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği Yasin, Galatasaray taraftarını kızdırdı.

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Yasin Öztekin’den Galatasaray’a dava

Sabah'ın haberine göre; Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin, 2014-18 yılları arasında oynadığı Galatasaray'a ödenmemiş alacakları olduğu gerekçesiyle 50 bin Euro'luk dava açtı.

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Yasin Öztekin’den Galatasaray’a dava

Tecrübeli futbolcu, İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurdu.

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Yasin Öztekin’den Galatasaray’a dava

Yasin, dilekçesinde, Galatasaray tarafından kendisine ödenmesi gereken 50 bin Euro'nun ödenmediğini ve alacağını TFF aracılığıyla tahsil etmek istediğini, fakat Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla uyuşmazlığın giderilmesi için dava açılması gerektiğini kaydetti.

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