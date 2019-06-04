04 Haziran 2019, Salı
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Yasin Öztekin’den Galatasaray’a dava
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Göztepe'ye transfer olan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kesinlikle takımda görmek istediği isimlerin başında gelen Yasin Öztekin'den Galatasaray taraftarını çıldırtan bir hamle geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.06.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 10:49
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